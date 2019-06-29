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Факты / Мир

В ЕС создадут первый в истории военный интернет

Германия и Нидерланды подписали соглашение, которое регулирует создание военного интернета.

Військовий

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подписали соглашение о создании совместного военного интернета под названием Tactical Edge Networking (TEN).

Сначала TEN будут использовать для того, чтобы объединить коммуникации между наземными операциями немецкой армии и тактической программой FOXTROT, которую используют войска Нидерландов.

У всех войск будут одинаковые средства коммуникации (компьютеры, планшеты, телефоны, радиоприемники), чтобы работать в сети TEN.

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В дальнейшем проект планируют использовать для того, чтобы объединить военные сети с улучшенными стандартами стран-членов НАТО.

К слову, Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере $300 млн.

Источник: ZDNet

Фото: Dreamstime

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