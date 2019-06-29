Германия и Нидерланды подписали соглашение, которое регулирует создание военного интернета.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подписали соглашение о создании совместного военного интернета под названием Tactical Edge Networking (TEN).



Сначала TEN будут использовать для того, чтобы объединить коммуникации между наземными операциями немецкой армии и тактической программой FOXTROT, которую используют войска Нидерландов.

У всех войск будут одинаковые средства коммуникации (компьютеры, планшеты, телефоны, радиоприемники), чтобы работать в сети TEN.

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В дальнейшем проект планируют использовать для того, чтобы объединить военные сети с улучшенными стандартами стран-членов НАТО.

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Источник: ZDNet