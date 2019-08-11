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Украинец стал лучшим выпускником Королевской академии Великобритании

Украинец Артем Бараненко впервые стал лучшим зарубежным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Украинец стал лучшим выпускником Королевской академии Великобритании

Посольство Великобритании в Украине сообщает, что украинец Артем Бараненко получил особую награду – Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти в этом году.

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Украинец стал лучшим выпускником Королевской академии Великобритании / 2 фотографии

Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты во время учебы и экзаменов.

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– Артем – кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года).

Он стал первым украинцем который отличился этой высокой наградой в стенах этого заведения, – подчеркнули в посольстве.

Напомним, украинец едва не попал в состав Аполлон-11.

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