Украинец Артем Бараненко впервые стал лучшим зарубежным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.
Посольство Великобритании в Украине сообщает, что украинец Артем Бараненко получил особую награду – Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти в этом году.
Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты во время учебы и экзаменов.
Читайте: Украинец победил в британском конкурсе классического пения
– Артем – кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года).
Он стал первым украинцем который отличился этой высокой наградой в стенах этого заведения, – подчеркнули в посольстве.
Напомним, украинец едва не попал в состав Аполлон-11.