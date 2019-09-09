Китай передаст 25% акций завода Мотор Сич Украине

Украина может снова получить контроль над запорожским промышленным гигантом Мотор Сич. Китайский инвестор, который владеет большинством акциями компании, готов передать нашему государству бесплатно 25% и право вето.

Таким образом украинская власть сможет контролировать, чтобы наши уникальные технологии производства авиадвигателей не использовались в Китае. В то же время, инвестор готов не только передать государству бесплатно пакет акций, но и заплатить в бюджет $100 млн.

Читайте: Спасти Мотор Сич: на содержание завода нужно 12 млрд в год

Сейчас в Антимонопольном комитете изучают инвестиционное соглашение. Правда выводы объявлять там не спешат.

Завод Мотор Сич называют гордостью украинской промышленности, аналогов ему в нашей стране пока еще нет. Здесь производят авиадвигатели для больших самолетов и маленьких вертолетов любой сложности.

В 1990-х годах Украина потеряла контроль над этим предприятием, но осталась владельцем лицензий на технологии. Они принадлежат государственному предприятию КБ Прогресс имени Ивченко, но после закрытия российского рынка, предприятие оказалось на грани.

Но сейчас у страны появился шанс снова контролировать промышленного гиганта и вдохнуть вторую жизнь в Мотор Сич. Китайский инвестор, компании Скайризон и Синьвей готовы отдать нам 25% пакета акций с правом вето. Таким образом украинская власть сможет блокировать решения, которые не соответствуют национальным интересам.

Сейчас Антимонопольный комитет изучает это соглашение. Эксперты же утверждают, китайские компании уже давно сотрудничают с Украиной, и это взаимодействие для них очень важно.

Напомним, Факты ICTV писали о том, почему продажа Мотор Сичи может усилить РФ и испортить отношения Украины с США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.