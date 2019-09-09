Китай передасть 25% акцій заводу Мотор Січ Україні

Україна може знову отримати контроль над запорізьким промисловим гігантом Мотор Січ. Китайський інвестор, який володіє більшістю акціями компанії, готовий передати нашій державі безкоштовно 25% і право вето.

Таким чином українська влада зможе контролювати, аби наші унікальні технології виробництва авіадвигунів не використовували у Китаї. Водночас, інвестор готовий не лише передати державі безкоштовно пакет акцій, але й заплатити до бюджету $100 млн.

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Нині у Антимонопольному комітеті вивчають інвестиційну угоду. Щоправда висновки оголошувати там не поспішають.

Завод Мотор Січ називають гордістю української промисловості, аналогів йому в нашій державі поки що нема. Тут виробляють авіадвигуни для великих літаків і маленьких гвинтокрилів будь-якої складності.

В 1990-х роках Україна втратила контроль над цим підприємством, але залишилася власником ліцензій на технології. Вони належать державному підприємству КБ Прогрес імені Івченка, але після закриття російського ринку, підприємство опинилося на межі.

Та нині в країни з’явився шанс знову контролювати промислового гіганта та вдихнути друге життя в Мотор Січ. Китайський інвестор, компанії Скайрізон та Сіньвей готові віддати нам 25% пакета акцій з правом на вето. Таким чином українська влада зможе блокувати рішення, які не відповідають національним інтересам.

Нині Антимонопольний комітет вивчає цю угоду. Експерти ж переконують, китайські компанії вже давно співпрацюють з Україною, і ця взаємодія для них дуже важлива.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чому продаж Мотор Січі може підсилити РФ і зіпсувати відносини України з США.

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