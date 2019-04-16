L’Oréal Украина запустила проект для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Чтобы помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, компания L’Oréal Украина запустила проект Красота для всех. С помощью специального курса женщины, находящиеся в непростой жизненной ситуации, бесплатно учатся основам парикмахерского мастерства. Реализация программы осуществляется совместно с Фондом ООН в области народонаселения.

– Сегодня мы отпраздновали окончание 2 сезона социальной образовательной программы Красота для всех, которая существует в мире уже 20 лет. Целью этой программы является предоставление возможности построить собственное будущее, получить профессию и поверить в себя, – отметила директор по корпоративным коммуникациям L`oreal Украина Юлия Романенко.

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Опытные специалисты компании L’Oréal Украина разработали специальный курс для обучения парикмахерскому искусству.

– Во время проекта девушки не только получили специальность и профессию, мы увидели их внутренние изменения. Это поможет им не только в нашей специальности, но и в жизни, – говорит директор по обучению бренда Матрикс (L`oreal) Татьяна Кондакчан.

Женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, очень нужна поддержка, ведь часто они теряют веру в себя, уверенность и возможность реализоваться.

– По данным нашего Фонда, более 1 миллион женщин в Украине страдает от домашнего насилия. И программы, которые дают возможность таким женщинам получить специальность, а в будущем и работу, чрезвычайно важны, – отмечает представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Каспар Пик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине суд впервые наказал за домашнее насилие.

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