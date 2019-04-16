L’Oréal Україна запустила проект для жінок, які постраждали від домашнього насильства

Аби допомогти жінкам, які постраждали від домашнього насильства, компанія L’Oréal Україна запустила проект Краса для всіх. За допомогою спеціального курсу жінки, які перебувають у непростій життєвій ситуації, безкоштовно навчаються основ перукарської майстерності. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення.

– Сьогодні ми відсвяткували закінчення 2 сезону соціальної освітньої програми Краса для всіх, яка існує у світі вже 20 років. Метою цієї програми є надання можливості побудувати власне майбутнє, здобути професію та повірити у себе, – зазначила директор з корпоративних комунікацій L`oreal Україна Юлія Романенко.

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Досвідчені фахівці компанії L’Oréal Україна розробили спеціальний курс для навчання перукарської майстерності.

– Під час проекту дівчата не тільки отримали спеціальність і професію, ми побачили їх внутрішні зміни. Це допоможе їм не тільки в нашій спеціальності, але і в житті, – говорить директор з навчання бренду Матрікс (L`oreal) Тетяна Кондакчан.

Жінкам, постраждалим від домашнього насильства, надзвичайно потрібна підтримка, адже часто вони втрачають віру у себе, впевненість та можливість реалізуватись.

– За даними нашого Фонду, понад 1 мільйон жінок в Україні страждає від домашнього насильства. І програми, які дають можливість таким жінкам здобути спеціальність, а у майбутньому і роботу, надзвичайно важливі, – відзначає представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Каспар Пік.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні суд вперше покарав за домашнє насильство.

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