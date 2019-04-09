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В Украине суд впервые наказал за домашнее насилие

В Николаевской области городской суд Вознесенска приговорил 57-летнего мужчину за издевательство над 80-летней матерью к месяцу ареста.

Домашнє насилля

Житель Вознесенска признан виновным в совершении домашнего насилия (статья 126-1 УКУ), и на сегодняшний день это первый случай в Украине, когда виновного привлекли к ответственности по указанной статье.

В течение нескольких лет мужчина бил свою старенькую мать.

Эти случаи были квалифицированы как системное совершение домашнего насилия.

Однако, учитывая раскаяние и содействие следствию, суд назначил домашнему тирану наказание в виде ареста сроком на один месяц.

После этого мужчина пройдет программу для обидчиков, которая может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает проведение индивидуальных и групповых занятий.

В случае уклонения от ее прохождения, ему грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Читайте: Домашнее насилие в Украине: масштабы и как себя защитить

Напомним, во Львовской области пьяный 39-летний мужчина жестоко избил своего 7-летнего сына.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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