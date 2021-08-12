Едва не смыло рекой: на Закарпатье из воды вытащили трех мальчиков

На Закарпатье в поселке городского типа Межгорье чрезвычайники спасли трех мальчиков, которые оказались посреди бурной реки из-за сильных осадков.

Дети десяти и одиннадцати лет пошли порыбачить на реку Река в 20.00 11 августа.

Впрочем из-за сильного дождя вода очень быстро окружила мальчиков, и они очутились среди бушующей стихии.

Вызвали спасателей местные жители, которые услышали их крики о помощи.

Из-за мелководья использовать плавсредства сотрудники ГСЧС не смогли, поэтому поехали в реку просто на пожарном автомобиле.

В результате чрезвычайного происшествия малолетние рыбаки не пострадали, но очень перепугались.

12 августа в западных областях осадков больше быть не должно. По прогнозу погоды от Укргидрометцентра, там, как и в центральных, северных и южных регионах, будет сухо и жарко.

Ливни с грозами в четверг будут идти только на Востоке Украины.

Фото: ГСЧС

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