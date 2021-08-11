Погода на 12 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 12 августа будет очень жаркой. В западных, центральных, северных и южных областях — прекрасная солнечная погода.

Однако в восточных областях Украины пройдут дожди с грозами, которые продлятся целую ночь. По данным синоптиков, на востоке ожидается небольшой ветер.

На западе, севере, юге и в центре будет сухо и тепло, поэтому синоптики советуют носить головной убор. Самая жаркая погода — в северных областях.

12 августа днем ​​на юге ожидается температура воздуха от +28 до +30, на востоке от +31 до +33, в центре от +26 до +28, на севере от +25 до +27, на западе от +25 до +27. В Киеве днем ​​- сухо и без осадков, температура — от +26 до +28 градусов.

Ночью погода в Украине ожидается достаточно теплой, поэтому на вечернюю прогулку перед сном можно не брать с собой кофту. На юге от +18 до +21, на востоке от +18 до +20, в центре от +16 до +18, на севере от +15 до +17, на западе от +13 до +16.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве — без осадков, возможен небольшой теплый ветер. Температура воздуха — от +16 до +18 градусов тепла.