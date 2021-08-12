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Тетяна Забожко |

Ледь не змило річкою: на Закарпатті із води витягли трьох хлопчиків

На Закарпатті в селищі міського типу Міжгір’я надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинились посеред бурхливої ріки через сильні опади.

Діти десяти й одинадцяти років пішли порибалити на річку Ріка о 20.00 11 серпня.

Утім через сильний дощ вода дуже швидко оточила хлопчиків, і вони опинились серед бурхливої стихії.

Викликали рятувальників селяни, які почули їхні крики про допомогу.

Через мілководдя використати плавзасоби співробітники ДСНС не змогли, тому заїхали в річку просто на пожежному автомобілі.

Унаслідок надзвичайної події малолітні рибалки не постраждали, але дуже перелякались.

12 серпня в західних областях опадів більше бути не повинно. За прогнозом погоди від Укргідрометцентру, там, як і в центральних, північних та південних регіонах, буде сухо та спекотно.

Зливи з грозами в четвер йтимуть лише на Сході України.

Фото: ДСНС

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