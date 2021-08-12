Ледь не змило річкою: на Закарпатті із води витягли трьох хлопчиків
На Закарпатті в селищі міського типу Міжгір’я надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинились посеред бурхливої ріки через сильні опади.
Діти десяти й одинадцяти років пішли порибалити на річку Ріка о 20.00 11 серпня.
Утім через сильний дощ вода дуже швидко оточила хлопчиків, і вони опинились серед бурхливої стихії.
Викликали рятувальників селяни, які почули їхні крики про допомогу.
Через мілководдя використати плавзасоби співробітники ДСНС не змогли, тому заїхали в річку просто на пожежному автомобілі.
Унаслідок надзвичайної події малолітні рибалки не постраждали, але дуже перелякались.
12 серпня в західних областях опадів більше бути не повинно. За прогнозом погоди від Укргідрометцентру, там, як і в центральних, північних та південних регіонах, буде сухо та спекотно.
Зливи з грозами в четвер йтимуть лише на Сході України.
Фото: ДСНС