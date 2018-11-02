Легализация наркотиков и проституции: как проверяли семерку Новых лидеров и кто остался

Нужна ли Украине легализация наркотиков и проституции, можно ли вести переговоры с террористами, или наказывать звезд, выступающих в России и стоит ли разрывать дипломатические отношения с Кремлем. Ответы на эти и другие сложные вопросы искала семерка новых лидеров. Первая и одна из самых острых тем – надо вводить смертную казнь для коррупционеров.

Среди предложенных вариантов лидеры должны были избрать да, нет или трудно ответить. Некоторые – не могли определиться с собственной позицией чуть ли не по каждому из вопросов.

Кроме участников проекта, свои взгляды высказали и обычные люди.

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Чтобы отстоять свою точку зрения, участники имели всего 30 секунд. Их позиции часто кардинально расходились с мнением общественности и конкурентов на проекте. Но главным было не правильность – а четкость и аргументированность позиции. Которую, в частности, оценивали члены жюри.

И решали судьбу лидеров все же зрители. По результатам их голосования в прямом эфире проект покинули сразу две участницы.

Поэтому в следующий четверг борьбу за победу и миллион гривен на реализацию своего проекта продолжит пятерка новых лидеров.

К слову, казнь за коррупцию, легализация наркотиков и проституции: Новые лидеры VS общественное мнение.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 13:15



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