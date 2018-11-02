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Легалізація наркотиків та проституції: як перевіряли сімку Нових лідерів і хто залишився

Чи потрібна Україні легалізація наркотиків та проституції, чи можна вести перемовини з терористами, чи карати зірок, що виступають в Росії та чи варто розривати дипломатичні відносини з Кремлем. Відповіді на ці та інші складні питання шукала сімка нових лідерів. Перша і одна із найгостріших тем – чи треба запроваджувати смертну кару для корупціонерів.

Серед запропонованих варіантів лідери мали обрати так, ні або важко відповісти. Деякі – не могли визначитися із власною позицією ледь не по кожному з питань.

Крім учасників проекту, свої погляди висловили і звичайні люди.

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Аби відстояти свою точку зору, учасники мали усього 30 секунд. Їхні позиції часто кардинально розходилися із думкою громадськості та конкурентів на проекті. Та головною була не правильність – а чіткість та аргументованість позиції. Яку, зокрема, оцінювали члени журі.

Та вирішували долю лідерів все ж глядачі. За результатами їхнього голосування у прямому ефірі проект залишили одразу дві учасниці.

Тож наступного четверга боротьбу за перемогу та мільйон гривень на реалізацію свого проекту продовжить п’ятірка нових лідерів.

До слова, смертна кара за корупцію, легалізація наркотиків та проституції: Нові лідери VS громадська думка.

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