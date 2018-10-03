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Только собрал первый урожай. На Прикарпатье АТОвца выгоняют с земли

На Прикарпатье у участника Майдана и войны на Востоке отбирают землю. И не просто, а с обильным урожаем. Как рейдеры.

Четыре года назад, мужчина арендовал два гектара поля, оградил, выкопал водоем, обустроил оросительную систему, купил и посадил саженцы. Вложил все свои деньги и уже в этом году имеет первые ягоды. Но сейчас его с земли выгоняют и без каких-либо компенсаций.

Руслана с участка выгоняют, потому что он якобы самовольно ее захватил. Хотя мужчина трижды обращался в сельсовет, чтобы ему выделили эту землю. Вопрос на рассмотрение депутатов сельсовета даже не ставили.

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Это не единственная махинация с землей. Селяне годами пишут заявления на получение земельного участка. Безрезультатно. Между тем за три последних года депутатам, судьям, налоговикам передали 80 гектаров.

Напомним, в Украине сейчас тысячи населенных пунктов, не имеющих мощных хозяйств или производств – именно они сейчас активно присоединяются к городам – ​​такие изменения в закон о ОТГ приняли еще в мае и это выгодно всем.

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