Летіти і лізти під потягами за шматком хлібу. Небезпечний перехід на Черкащині

Четверта частина жителів Ватутіного на Черкащині відрізана від міста. Через аварійний пішохідний залізничний міст люди щодня змушені наражати себе на небезпеку, переходити цілий ряд колій, переносити через них велосипеди і дитячі візки. А коли і під вагонами проповзати і так 17 років і, схоже, не останні.

Особливо тяжко взимку, скаржаться місцеві. Коли все засипає снігом і кілька десятків вагонів не обійти, не можна ні харчів купити, ні до лікаря дістатися. Відрізана чверть міста.

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Влада міста вже не раз порушувала питання безпечного переходу тут. Та самотужки вдіяти нічого не може, бо ні станція, ні міст – не в комунальній власності. Про створення альтернативного переходу йдеться останні 13 років. Але ніяк не могли погодити місце, безпечне для пішоходів і щоб не перешкоджало роботі залізниці, пояснює чиновник.

До слова, через забудову частина Одеси сповзає у море.

Опубліковано Жовтень, 03 в 11:06



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