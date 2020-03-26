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Факты / Видео / Украина / Общество

Врачи без масок и антисептиков: как выживают сельские амбулатории в Запорожье

Многие инфицированные коронавирусом украинцы живут в селах. А там в амбулаториях нет элементарного.

Врачи без масок, защитник костюмов, антисептиков. Ищут сами или шьют. На всем пытаются экономить. Но в то же время добросовестно и самоотверженно выполняют свою работу.

Как выживают сельские амбулатории на Запорожье — смотрите в сюжете Андрея Почтева.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как развозят пенсию в селах во время карантина.

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