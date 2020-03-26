Врачи без масок и антисептиков: как выживают сельские амбулатории в Запорожье
Многие инфицированные коронавирусом украинцы живут в селах. А там в амбулаториях нет элементарного.
Врачи без масок, защитник костюмов, антисептиков. Ищут сами или шьют. На всем пытаются экономить. Но в то же время добросовестно и самоотверженно выполняют свою работу.
Как выживают сельские амбулатории на Запорожье — смотрите в сюжете Андрея Почтева.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как развозят пенсию в селах во время карантина.
2020-03-26
Теги: Амбулаторії, Карантин, Коронавирус Covid-19, ЛікаріЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.