Лікарі без масок і антисептиків: як виживають сільські амбулаторії на Запоріжжі
Багато інфікованих на коронавірус українців живуть у селах. А там в амбулаторіях немає елементарного.
Лікарі без масок, захисник костюмів, антисептиків. Шукають самі або шиють. На всьому намагаються економити. Але водночас сумлінно і самовіддано виконують свою роботу.
Як виживають сільські амбулаторії на Запоріжжі – дивіться у сюжеті Андрія Почтєва.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розвозять пенсію у селах під час карантину.
2020-03-26
Теги: Амбулаторії, Карантин, Коронавірус Covid-19, ЛікаріЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.