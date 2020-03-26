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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Лікарі без масок і антисептиків: як виживають сільські амбулаторії на Запоріжжі

Багато інфікованих на коронавірус українців живуть у селах. А там в амбулаторіях немає елементарного.

Лікарі без масок, захисник костюмів, антисептиків. Шукають самі або шиють. На всьому намагаються економити. Але водночас сумлінно і самовіддано виконують свою роботу.

Як виживають сільські амбулаторії на Запоріжжі – дивіться у сюжеті Андрія Почтєва.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розвозять пенсію у селах під час карантину.

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