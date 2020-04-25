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Факты / Видео / Украина / Общество

Врачи увольняются, пациенты не соблюдают изоляцию: что происходит в регионах

Полторы тысячи медицинских работников заразились коронавирусом — такие данные министерства здравоохранения. Преимущественно на Ровенщине, Львовщине, Прикарпатье.

На Буковине за последние сутки — резкий рост количества новых пациентов. Областная власть убеждает — это следствие безответственности людей, которые не придерживаются самоизоляции.

Подробнее о ситуации в регионах смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит.

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