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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Лікарі звільняються, пацієнти не дотримуються ізоляції: що відбувається в регіонах

Півтори тисячі медичних працівників заразилися на коронавірус – такі дані міністерства охорони здоров’я. Переважно на Рівненщині, Львівщині, Прикарпатті.

На Буковині за останню добу – різке зростання кількості нових пацієнтів. Обласна влада переконує – це наслідок безвідповідальності людей, які не дотримуються самоізоляції.

Докладніше про ситуацію у регіонах дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як лікують хворих на коронавірус в Україні та скільки це коштує.

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