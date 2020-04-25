Лікарі звільняються, пацієнти не дотримуються ізоляції: що відбувається в регіонах
Півтори тисячі медичних працівників заразилися на коронавірус – такі дані міністерства охорони здоров’я. Переважно на Рівненщині, Львівщині, Прикарпатті.
На Буковині за останню добу – різке зростання кількості нових пацієнтів. Обласна влада переконує – це наслідок безвідповідальності людей, які не дотримуються самоізоляції.
Докладніше про ситуацію у регіонах дивіться у збірному сюжеті.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як лікують хворих на коронавірус в Україні та скільки це коштує.
2020-04-25
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.