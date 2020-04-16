Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит

В Украине уже 186 человек выздоровели после инфицирования Covid-19. Болезнь в основном поражает тех, кому больше 60, но сейчас, многие больные — это молодые люди и даже дети. Симптомы, которые вызывает коронавирус могут присутствовать, но может быть, как и легкая простуда. Поэтому медики призывают требовать делать тесты в больницах или рентген легких.

Государство пытается обеспечить бесплатное лечение коронавируса, но еще не все больницы имеют необходимое количество медикаментов. Как спасали двухлетнего малыша в Винницкой области, взрослых мужчин в Киеве и Одессе, и сколько это может стоить — в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, на американском телеканале Fox News заявили, что Covid-19 создавался властями Китая с целью демонстрации достижений китайской науки в сфере вирусологии.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
Путин отменил парад 9 мая
Путин отменил парад 9 мая
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
В Черновцах не хватает мест для больных коронавирусом — госпиталь развернули в гимназии
В Черновцах не хватает мест для больных коронавирусом — госпиталь развернули в гимназии
Запущен сайт о применении лекарств в случае коронавируса
Запущен сайт о применении лекарств в случае коронавируса
В Италии назвали условия восстановления Серии А
В Италии назвали условия восстановления Серии А
Следующие две недели пандемии коронавируса в Европе будут критическими — ВОЗ
Следующие две недели пандемии коронавируса в Европе будут критическими — ВОЗ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка