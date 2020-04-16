Как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит

В Украине уже 186 человек выздоровели после инфицирования Covid-19. Болезнь в основном поражает тех, кому больше 60, но сейчас, многие больные — это молодые люди и даже дети. Симптомы, которые вызывает коронавирус могут присутствовать, но может быть, как и легкая простуда. Поэтому медики призывают требовать делать тесты в больницах или рентген легких.

Государство пытается обеспечить бесплатное лечение коронавируса, но еще не все больницы имеют необходимое количество медикаментов. Как спасали двухлетнего малыша в Винницкой области, взрослых мужчин в Киеве и Одессе, и сколько это может стоить — в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, на американском телеканале Fox News заявили, что Covid-19 создавался властями Китая с целью демонстрации достижений китайской науки в сфере вирусологии.

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