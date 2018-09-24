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Love Story, эльфы и младенцы: самые популярные студийные фотосессии в Украине

Десятками снимков сейчас пестрят социальные сети. Украинцы фотографируются много – сейчас это модно – выкладывать в фотографиях едва не почасово свой день.

Но такими фото никого не удивишь – уверяют профессионалы и зовут к себе на фотосессии. Говорят, имеют особые предложения.

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Съемка Love Story – неотъемлемая часть истории любви. Чтобы пара не стеснялась своих настоящих эмоций, фотограф создает непринужденную атмосферу.

Также заказать можно необычную съемку – для младенцев.

Напомним, соцсеть Facebook будет проверять правдивость фото и видео контента.

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