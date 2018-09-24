Love Story, ельфи і немовлята: найпопулярніші студійні фотосесії в Україні
Десятками знімків нині рясніють соціальні мережі. Українці фотографуються багато – нині це модно – викладати у світлинах ледь не погодинно свій день.
Але такими фото нікого не здивуєш – запевняють професіонали і кличуть до себе на фотосесії. Кажуть, мають особливі пропозиції.
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Зйомка Love Story – невід’ємна частина історії кохання. Аби пара не соромилася своїх справжніх емоцій, фотограф створює невимушену атмосферу.
Також Замовити можна незвичайну зйомку – для немовлят.
Нагадаємо, соцмережа Facebook перевірятиме правдивість фото та відео контенту.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-24
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