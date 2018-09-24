Факти / Відео / Lifestyle / Love Story, ельфи і немовлята: найпопулярніші студійні фотосесії в Україні/

Love Story, ельфи і немовлята: найпопулярніші студійні фотосесії в Україні

Десятками знімків нині рясніють соціальні мережі. Українці фотографуються багато – нині це модно – викладати у світлинах ледь не погодинно свій день.

Але такими фото нікого не здивуєш – запевняють професіонали і кличуть до себе на фотосесії. Кажуть, мають особливі пропозиції.

Дивіться: Форум видавців у Львові: остання книги Гузара та зустріч із британським нейрохірургом

Зйомка Love Story – невід’ємна частина історії кохання. Аби пара не соромилася своїх справжніх емоцій, фотограф створює невимушену атмосферу.

Також Замовити можна незвичайну зйомку – для немовлят.

Нагадаємо, соцмережа Facebook перевірятиме правдивість фото та відео контенту.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гоа, Індія
На пляжах Гоа заборонили селфі
Дівчина відправила фото незнайомцеві та стала зіркою
Як виглядає фото атома на звичайний фотоапарат
Не привід убивати! Оголений флешмоб на підтримку вбитої студентки
Гурт Океан Ельзи 22 роки тому – архівні кадри
Прем’єр-міністра Австралії оштрафували на $250 через фото
Знімок воїна АТО визнали одним з найкращих у 2017 році
Космічне фото
Найкращі космічні фото 2017

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка