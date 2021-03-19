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Лукашенко пообіцяв, що Білорусь матиме інших президентів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв білорусам, що країна матиме й інших президентів.

Щоправда, політик пропонує співвітчизникам потерпіти. Скільки саме – Олександр Лукашенко не уточнив.

Останні вільні вибори, на яких власне і здобув владу Лукашенко, відбулися у 1994 році. На інших голосуваннях західні спостерігачі фіксували численні порушення.

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Сьогоднішні обіцянки Лукашенко озвучив у відповідь на пропозицію лідерки опозиції Світлани Тихановської провести загальнонаціональне голосування, на якому білоруси мали б закликати Олександра Лукашенка піти на компроміси.

Світлана Тихановська запропонувала провести нові вільні та справедливі вибори у 2021 році у Білорусі з участю міжнародних спостерігачів. Місії ЄС та США в ОБСЄ підтримали пропозицію щодо нових виборів у країні.

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