Лукашенко заявив про стягування до кордону з Україною “цілого контингенту” білоруської армії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягує до кордону з Україною “цілий контингент білоруської армії”.

Така заява пролунала під час зустрічі з головою Держприкордонкомітету Білорусі. Лукашенко нагадав про спільні білорусько-російські військові навчання, заплановані на лютий цього року.

Мовляв, Білорусь та РФ давно озвучили наміри їх провести, і подібні заходи є регулярними для армій обох країн.

Лукашенко підтвердив, що навчання відбудуться на півдні Білорусі (тобто поблизу кордону з Україною). При цьому він стверджував, що це начебто є відповіддю на стягування українських військ до кордону.

– Цього року проведемо навчання (спільно з РФ, – Ред.) на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії… Ми просто хочемо захистити наш південний кордон… Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська, – оголосив Лукашенко.

Як відомо, спільні військові навчання Білорусі та Росії під назвою Союзна рішучість-2022 пройдуть з 10 по 20 лютого 2022 року. Маневри, зокрема, проведуть поблизу кордонів України.

Під приводом проведення навчань до Білорусі перекинули підрозділи збройних сил РФ. Так, неподалік білорусько-українського кордону зафіксували російську військову техніку.

У Держдепартаменті США нещодавно припустили, що Москва може використати ці військові навчання для вторгнення на територію України з півночі.

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