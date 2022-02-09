Майбутнє України: обдаровані студенти здобули престижну стипендію

Найуспішніші студенти Національного аерокосмічного університету ХАІ отримали іменні стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми. Одарована молодь зараз працює над вдосконаленням супутників, шукають альтернативні джерела енергії, і навіть намагаються сповільнити глобальне потепління. 34 студентів вже нагородили за їхні старання – кожному вручили по 20 тис. грн.

Андрій – один з найрозумніших студентів курсу, в заліковій книжці лише п’ятірки, а в ХАІ його називають космічним вундеркіндом. Четвертокурсник працює над розробкою складових для супутників. Зокрема, для збільшення чіткості сигналу.

Андрій вірить – у космосі точно опиниться і його розробка.

– Вона стосується розробки радіметричного комплексу, за допомогою якого можна буде сканувати як Землю, так і різні космічні об’єкти та отримувати зображення, – розповідає студент ХАІ Андрій Гєрасимов.

На таких студентів, як Андрій, “полюють” менеджери найпрестижніших аерокосмічних компаній світу, щоб втримати молодь, їм навіть пропонують роботу в університеті. Андрій, приміром, отримує в ХАІ стипендію та зарплатню.

– Необхідно залучати молодь до науки та праці на кафедрі, формувати нових викладачів, нових спеціалістів. Це наше майбутнє для України, – ділиться своєю думкою завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського ХАІ Семен Жила.

Нещодавно Андрій, разом із ще шістьма студентами університету, отримав іменну стипендію президентського Фонду Україна. З 2004-го Леонід Кучма активно підтримує молодь, яка відзначилась у навчанні та наукових розробках. Наприклад, зараз Даниїл вчиться на факультеті радіокосмічної техніки та нетрадиційних джерел енергії. Він працює над фотоелектричними перетворювачами, які допоможуть Україні видобувати сонячну енергію у великих обсягах.

Даниїл впевнений – Китай та США вже планують розгорнути на орбіті космічні електростанції для видобутку енергії. Україна не має пасти задніх.

– Сонячна енергетика – це взагалі дуже масштабна, дуже глобальна ідея на сьогодні. Оскільки це дуже корисна справа для всього людства і Землі в цілому, ця ідея взагалі надихає мене, – розповідає студент Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського ХАІ Даниїл Федченко.

Премію у 20 тисяч грн, яку отримав кожен студент-переможець, юні науковці витратять на власний розсуд – Андрій відклав на майбутнє. Даниїл купив електрогітару, а рештою влітку оплатить міжнародний іспит з англійської мови.

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