Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Техніка

Майбутнє України: обдаровані студенти здобули престижну стипендію

Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Найуспішніші студенти Національного аерокосмічного університету ХАІ отримали іменні стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми. Одарована молодь зараз працює над вдосконаленням супутників, шукають альтернативні джерела енергії, і навіть намагаються сповільнити глобальне потепління. 34 студентів вже нагородили за їхні старання – кожному вручили по 20 тис. грн.

Андрій – один з найрозумніших студентів курсу, в заліковій книжці лише п’ятірки, а в ХАІ його називають космічним вундеркіндом. Четвертокурсник працює над розробкою складових для супутників. Зокрема, для збільшення чіткості сигналу.

Андрій вірить – у космосі точно опиниться і його розробка.

– Вона стосується розробки радіметричного комплексу, за допомогою якого можна буде сканувати як Землю, так і різні космічні об’єкти та отримувати зображення, – розповідає студент ХАІ Андрій Гєрасимов.

На таких студентів, як Андрій, “полюють” менеджери найпрестижніших аерокосмічних компаній світу, щоб втримати молодь, їм навіть пропонують роботу в університеті. Андрій, приміром, отримує в ХАІ стипендію та зарплатню.

– Необхідно залучати молодь до науки та праці на кафедрі, формувати нових викладачів, нових спеціалістів. Це наше майбутнє для України, – ділиться своєю думкою завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського ХАІ Семен Жила.

Нещодавно Андрій, разом із ще шістьма студентами університету, отримав іменну стипендію президентського Фонду Україна. З 2004-го Леонід Кучма активно підтримує молодь, яка відзначилась у навчанні та наукових розробках. Наприклад, зараз Даниїл вчиться на факультеті радіокосмічної техніки та нетрадиційних джерел енергії. Він працює над фотоелектричними перетворювачами, які допоможуть Україні видобувати сонячну енергію у великих обсягах. 

Даниїл впевнений – Китай та США вже планують розгорнути на орбіті космічні електростанції для видобутку енергії. Україна не має пасти задніх. 

– Сонячна енергетика – це взагалі дуже масштабна, дуже глобальна ідея на сьогодні. Оскільки це дуже корисна справа для всього людства і Землі в цілому, ця ідея взагалі надихає мене, – розповідає студент Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського ХАІ Даниїл Федченко.

Премію у 20 тисяч грн, яку отримав кожен студент-переможець, юні науковці витратять на власний розсуд – Андрій відклав на майбутнє. Даниїл купив  електрогітару, а рештою влітку  оплатить міжнародний іспит з англійської мови.

Читайте
У космосі розгорнули дзеркало найпотужнішого в світі телескопа Джеймса Вебба

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Їхні винаходи змінюють світ: як Фонд Леоніда Кучми підтримує талановитих студентів
Їхні винаходи змінюють світ: як Фонд Леоніда Кучми підтримує талановитих студентів
У Луцьку вночі горів гуртожиток: трьох студентів врятували, майже 80 евакуювали
У Луцьку вночі горів гуртожиток: трьох студентів врятували, майже 80 евакуювали
У США додали нові напрямки у програму студентських віз
У США додали нові напрямки у програму студентських віз
Погрожував виселити з гуртожитку: ректора харківського ВНЗ затримали на хабарі
Погрожував виселити з гуртожитку: ректора харківського ВНЗ затримали на хабарі
Оральний секс “по-дружньому”: у Запоріжжі звільнили 42-річного викладача дизайну
Оральний секс “по-дружньому”: у Запоріжжі звільнили 42-річного викладача дизайну
SWEET.TV став переможцем Української народної премії
SWEET.TV став переможцем Української народної премії
В Одесі п’ятеро студентів медуніверситету отруїлися чадним газом
В Одесі п’ятеро студентів медуніверситету отруїлися чадним газом
Електронні права, техпаспорт та студентський прирівнюються до паперових аналогів
Електронні права, техпаспорт та студентський прирівнюються до паперових аналогів
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка