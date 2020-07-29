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Почти 40% людей заметили больше украинского языка в своей жизни

КМИС дала данные результата опроса, которое было в начале лета. Оно показало, что почти 40% людей заметили больше присутствия украинского языка в жизни. Однако чуть больше половины соотечественников никаких изменений не обнаружили.

Более 66% украинцев считают, что государство должно продолжать воплощать украинский во все сферы жизни, а вот удовлетворенность действиями государства в содействии развитию речи разделились почти поровну.

Языковой закон был принят в апреле прошлого года и значительно усиливал позиции государственного языка в Украине. Но некоторые депутаты хотели его изменить, чтобы расширить использование русского.

Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский в своем проекте закона №2362 предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Он считает, что закон нарушает Конституцию Украины.

Кроме этого, закон предлагает отсрочить переход русскоязычных классов в школах на украинский язык обучения.

Также предлагается уменьшить количество предметов, которые будут преподаваться на украинском.

16 июля под стенами парламента собрался многотысячный митинг противников изменений в языкового закона.

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