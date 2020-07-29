Майже 40% людей помітили більше української мови у своєму житті

КМІС дала дані результату опитування, яке було на початку літа. Воно показало, що майже 40% людей помітили більше присутності української мови у житті. Однак трохи більше половини співвітчизників ніяких змін не виявили.

Понад 66% українців вважають, що держава повинна й надалі втілювати українську у всі сфери життя, а от задоволеність діями держави у сприянні розвитку мови розділилися майже порівну.

Мовний закон був ухвалений торік у квітні і значно посилював позиції державної мови в Україні. Та деякі депутати хотіли його змінити, аби розширити використання російської.

Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Бужанський у своєму проекті закону №2362 пропонує скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Він вважає, що закон порушує Конституцію України.

Окрім цього, закон пропонує відтермінувати перехід російськомовних класів у школах на українську мову навчання.

Також пропонується зменшити кількість предметів, які будуть викладатися українською.

16 липня під стінами парламенту зібрався кількатисячний мітинг противників змін до мовного закону.

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