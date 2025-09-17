Почти 80% европейцев видят Украину в ЕС: Метсола о поддержке, санкциях и активах РФ

С рабочим визитом в Киеве находится президент Европарламента Роберта Метсола.

С трибуны Верховной Рады она объявила, что в Киеве будет открыто постоянное представительство Европарламента. Она также подчеркнула, что Европейский парламент будет твердо стоять на стороне Украины на каждом этапе, пока не будет достигнут мир, восстановлена свобода и Украина не займет свое законное место в ЕС.

Кроме того, президент Европарламента сообщила о работе над очередным пакетом санкций в отношении России. После выступления в парламенте Роберта Метсола встретилась с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

К тому же, глава Европарламента дала эксклюзивное интервью журналистке программы Факты ICTV Анне Боль.

О поддержке Украины Евросоюзом

— Как президент Европарламента вы имеете возможность общаться с представителями разных стран Евросоюза. Как вам удается найти компромиссы и как убедить европейцев помогать Украине более эффективно?

– Поддержка очень сильна с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году. Мы видим поддержку со стороны наших граждан, которые проявляют солидарность и хотят, чтобы мы продолжали помогать Украине любым способом.

И, на самом деле, меня очень обнадеживают результаты последнего опроса Евробарометра, которые показывают, что поддержка остается очень высокой. Почти 80% европейцев хотели бы видеть Украину в Евросоюзе. Почти 70% хотели бы видеть больше санкций против России. И это, конечно, помогает мне и моим коллегам-депутатам Европарламента, поскольку нас выбирают непосредственно от наших стран, убедиться, что такая поддержка – это отражение реальной ситуации.

Об усилении безопасности Украины и Европы

– Какие решительные шаги необходимы, чтобы усилить безопасность Украины и Европы?

— Безопасность Украины – это безопасность Европы, и поэтому вся помощь, которую мы оказываем Украине в военной, финансовой и логистической сферах, также гарантирует безопасность Евросоюза и Европы как континента. И именно поэтому дискуссии между союзниками касаются того, как мы можем гарантировать эту безопасность в текущей ситуации, то есть в условиях ежедневной эскалации со стороны России, а также в мирное время.

Что произойдет, когда мы начнем восстановление? Что нужно, чтобы предотвратить повторение этого? Мы, Европейский парламент, считаем, что Украина заслуживает членства в Европейском Союзе, и поэтому следующим немедленным шагом, с одной стороны, будет открытие переговорного кластера, поскольку нам нужно двигаться вперед. Но мы также должны учитывать скорость, которую демонстрирует ваша страна, и согласовать ее со скоростью нашего внутреннего механизма принятия решений, а также нужно принять следующий пакет санкций против России.

О замороженных активах РФ

— Какие инструменты у вас есть, чтобы передать российские замороженные активы Украине?

— На самом деле, это дискуссия, которая продолжается уже несколько лет в рамках G7, где крупнейшие экономики объединились, чтобы обсудить, как мы можем привлечь к ответственности агрессора, действующего на нашем континенте. И эти усилия продолжаются. Мы продолжаем находить возможные способы использования этих активов.

Конечно, есть юридические вопросы, которые нужно решить, но если все страны ЕС проявят политическую волю, мы сможем найти выход. Ведь речь идет не только о том, как помочь Украине выиграть войну, но и о том, как восстановить Украину после этого ужасного вторжения.

О средствах борьбы с пропагандой РФ

— Есть ли у вас стратегия, как остановить российскую пропаганду?

— Что ж, этот вопрос касается не только Украины, но и всех демократических стран, которые процветают именно благодаря демократии, где ведутся живые дискуссии, где можно не соглашаться друг с другом, но пытаться выяснить правду. Я волнуюсь за своих маленьких детей, когда они онлайн и о чем-то узнают. Мы создаем так называемый щит демократии, с помощью которого противостоим этой пропаганде не только с технологической точки зрения, но и с политической.

Мы не боимся противостоять ей и гарантируем, что наши демократические структуры, будь то выборы, суды, парламенты, или мы здесь, в Верховной Раде, достаточно сильны, чтобы противостоять любым попыткам уничтожить все, за что мы боремся. Другими словами, мы боремся за единство, мир, справедливость и достоинство. Для многих режимов в этом мире это противоположно тому, во что они верят. Мы должны быть едиными в нашей борьбе с этим.

О будущем Украины и Европы

— А какие у вас ожидания относительно будущего Украины и Европы?

— Меня больше всего поражает скорость, с которой ваша страна проводит реформы, оптимизм и сила, мужество, храбрость, которые видел весь мир с тех пор, как вы (Украина, — Ред.) стали объектом незаконного, неспровоцированного и неоправданного вторжения. Поэтому я не ожидала бы ничего от наших украинских друзей. Нам нужно отвечать вашим ожиданиям, а именно — как можем вас поддерживать больше.

Об изменении настроений украинцев с 2022 года

– Вы были в Киеве в 2022 году. Какие были настроения тогда и какие изменения вы видите сейчас?

– С первых дней вторжения можно было увидеть стойкость, мужество, решительность того, что Украина может жить в мире, чтобы сохранить ее территориальную целостность и суверенитет. Когда я приехала позже – увидела разрушенные дронами здания. Осознаю, что нужно помогать Украине наладить производство, чтобы вы могли защитить себя.

Теперь я вижу город, который стремится продолжать жить, молодежь, которая хочет учиться, семьи, которые хотят, чтобы их дети вернулись домой, матерей, которые хотят видеть своих сыновей и мужчин дома.

Я вижу страну, которая не теряет надежду, несмотря на всю печаль, разочарование и утрату. Верю, что свет снова воцарится над этой страной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.