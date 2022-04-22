Маленькі порції та помірні кольори: великодній кошик українців під час війни

Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика, оскільки Великдень – одне з найбільших релігійних свят, щоправда скромніше, аніж кожного року.

Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського воїна – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.

Маленька паска коштує 40 грн і за ній вишикувалася черга, оскільки це перше, що кожен українець кладе у великодній кошик.

Жителька Івано-Франківська за середню паску заплатила 120 грн. Каже, пекла б сама, але це довгий та кропіткий процес.

Цього року дівчина долучилася до нової традиції, яку започаткували на ярмарку – поділитися кошиком із захисниками чи біженцями.

Невелике кільце ковбаси коштує 80 грн, трохи більшої 120-140 грн. Ще стільки ж – шматок балика.

Чи не найдорожчий крам – великодні кошики. Цінова категорія кошиків із закарпатської лози – 450-600 грн. Писанки – традиційні великодні прикраси, нині в дефіциті.

А ось столичні ринки спорожніли. Товар є, людей мало. Десяток яєць кошує в середньому 23 грн. За 25 грн – добірні, великі.

Із м’ясного кияни беруть найбільше ковбаску – в середньому 300 грн за кілограм. Купують і копчене сало – по 200 грн чи ж підчеревину.

Паски на ринку – переважно домашні. І звичайні, і сирні. Та хай що на столі у киян – думки про війну, перемогу та родину.

І в столиці, і на Прикарпатті цього року люди відмовляються від пишних кошиків та яскравих барв. Утім, Великдень неодмінно святкуватимуть, бо традиції єднають, а віра надихає на боротьбу і перемогу.

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