Маленькі порції та помірні кольори: великодній кошик українців під час війни
Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика, оскільки Великдень – одне з найбільших релігійних свят, щоправда скромніше, аніж кожного року.
Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського воїна – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.
Маленька паска коштує 40 грн і за ній вишикувалася черга, оскільки це перше, що кожен українець кладе у великодній кошик.
Жителька Івано-Франківська за середню паску заплатила 120 грн. Каже, пекла б сама, але це довгий та кропіткий процес.
Цього року дівчина долучилася до нової традиції, яку започаткували на ярмарку – поділитися кошиком із захисниками чи біженцями.
Невелике кільце ковбаси коштує 80 грн, трохи більшої 120-140 грн. Ще стільки ж – шматок балика.
Чи не найдорожчий крам – великодні кошики. Цінова категорія кошиків із закарпатської лози – 450-600 грн. Писанки – традиційні великодні прикраси, нині в дефіциті.
А ось столичні ринки спорожніли. Товар є, людей мало. Десяток яєць кошує в середньому 23 грн. За 25 грн – добірні, великі.
Із м’ясного кияни беруть найбільше ковбаску – в середньому 300 грн за кілограм. Купують і копчене сало – по 200 грн чи ж підчеревину.
Паски на ринку – переважно домашні. І звичайні, і сирні. Та хай що на столі у киян – думки про війну, перемогу та родину.
І в столиці, і на Прикарпатті цього року люди відмовляються від пишних кошиків та яскравих барв. Утім, Великдень неодмінно святкуватимуть, бо традиції єднають, а віра надихає на боротьбу і перемогу.