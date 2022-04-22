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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Маленькі порції та помірні кольори: великодній кошик українців під час війни

Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика, оскільки Великдень – одне з найбільших релігійних свят, щоправда скромніше, аніж кожного року.

Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського воїна – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.

Маленька паска коштує 40 грн і за ній вишикувалася черга, оскільки це перше, що кожен українець кладе у великодній кошик.

Жителька Івано-Франківська за середню паску заплатила 120 грн. Каже, пекла б сама, але це довгий та кропіткий процес.

Цього року дівчина долучилася до нової традиції, яку започаткували на ярмарку – поділитися кошиком із захисниками чи біженцями.

Невелике кільце ковбаси коштує 80 грн, трохи більшої 120-140 грн. Ще стільки ж – шматок балика.

Чи не найдорожчий крам – великодні кошики. Цінова категорія кошиків із закарпатської лози – 450-600 грн. Писанки – традиційні великодні прикраси, нині в дефіциті.

А ось столичні ринки спорожніли. Товар є, людей мало. Десяток яєць кошує в середньому 23 грн. За 25 грн – добірні, великі.

Із м’ясного кияни беруть найбільше ковбаску – в середньому 300 грн за кілограм. Купують і копчене сало – по 200 грн чи ж підчеревину.

Паски на ринку – переважно домашні. І звичайні, і сирні. Та хай що на столі  у киян – думки про війну, перемогу та родину.

І в столиці, і на Прикарпатті цього року люди відмовляються від пишних кошиків та яскравих барв. Утім, Великдень неодмінно святкуватимуть, бо традиції єднають, а віра надихає на боротьбу і перемогу.

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