Изобретение школьников из Днепра: дети разработали маску, которая распознает симптомы Covid-19

Школьники из Днепра разработали умную маску, которая в условиях пандемии может значительно облегчить работу медикам. Чтобы измерить температуру тела, частоту дыхания и насыщения кислородом крови понадобится лишь полминуты. А все данные автоматически поступят к смартфону благодаря специально разработанному приложению. Приблизительную стоимость маски высчитывают в 500 грн.

Без подзарядки работать прибор может сутки. Впрочем изобретатели говорят, что проект нуждается в доработке. Прежде всего нужно адаптировать структуру датчиков и улучшить внешний вид.

Своим примером днепровские школьники хотят вдохновить как можно больше молодежи присоединиться к ныне перспективного направления STEM образования.

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Уже в марте днепровские школьники будут представлять Украину на всемирных соревнованиях по робототехнике – FIRST Robotics Competition. А сейчас команда изобретателей готовится к строительному сезону и ждет задание от организаторов. После испытаний судьи будут выбирать победителей регионального этапа соревнований.

Спонсором команды юных изобретателей стала украинская промышленная компания Интерпайп.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зафиксировали более 800 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 13 825 инфицированных Covid-19. Всего за сутки было проведено 67 533 тестирования.

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