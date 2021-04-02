Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Маневрений та швидкий: дніпровські розробники створили унікальний всюдихід Атлас

Дніпровські розробники створили унікальний всюдихід, який може рухатись суходолом і водою та вміщує відразу 12 пасажирів.

Всюдихід носить назву Атлас та не має аналогів в Україні, однією з особливостей даної машини є запатентована система пневмопідвіски з гасителями коливань.

Читайте
Винахід школярів із Дніпра: діти розробили маску, що розпізнаватиме симптоми Covid-19

Саме ця система забезпечує надзвичайну плавність ходу, а на суші апарат може розвивати швидкість до 60 км/год.

Корпус Атласу герметичний, а салон може бути обладнаний під будь-які забаганки замовника.

На воді всюдихід може маневрувати на швидкості 7 км/год завдяки системі двоповоротних коліс.

Хоча машина важить понад дві тонни, а корисний об’єм салону – 10,5 куб. м, керувати нею легко і впорається з цим навіть новачок.

– Це великий корисний об’єм, що робить машину універсальною, це велика швидкість і це можливість експлуатації всюдихода дуже довгий час – без перегріву, без технічних зупинок, а це досить суттєва перевага, – розповідає директор Олексій Пироженко.

Всюдихід успішно пройшов випробування і першу партію, яку виготовили за передзамовленням, миттю розкупили. 

Покращений та більш комфортний прототип вже запустили у серійне виробництво. А черга на тест-драйв, кажуть розробники, розписана на місяць.

Українські розробники вражають не тільки дивовижною технікою, цьогоріч українські вчені розробили новий тест на поствакцинальний імунітет. Він може визначити ефективність будь-якої створеної вакцини від Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі хірурги провели унікальну операцію з видалення пухлини у новонародженого
У Дніпрі хірурги провели унікальну операцію з видалення пухлини у новонародженого
Мер Дніпра Філатов публічно вакцинувався від коронавірусу
Мер Дніпра Філатов публічно вакцинувався від коронавірусу
Бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука визнано почесним громадянином Дніпра
Бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука визнано почесним громадянином Дніпра
У Дніпрі запроваджуюють жорсткий локдаун з 25 березня
У Дніпрі запроваджуюють жорсткий локдаун з 25 березня
У Дніпрі підірвали відділення Ощадбанку
У Дніпрі підірвали відділення Ощадбанку
У Дніпрі стартувала перша черга будівництва нового аеродрому
У Дніпрі стартувала перша черга будівництва нового аеродрому
Еко-одяг та щітка з цукрового очерету: як жінки розвивають еко-бізнес в Україні
Еко-одяг та щітка з цукрового очерету: як жінки розвивають еко-бізнес в Україні
Отрутохімікати та важкі метали: у воді Дніпра виявили понад 20 забруднювачів
Отрутохімікати та важкі метали: у воді Дніпра виявили понад 20 забруднювачів
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка