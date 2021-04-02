Маневрений та швидкий: дніпровські розробники створили унікальний всюдихід Атлас

Дніпровські розробники створили унікальний всюдихід, який може рухатись суходолом і водою та вміщує відразу 12 пасажирів.

Всюдихід носить назву Атлас та не має аналогів в Україні, однією з особливостей даної машини є запатентована система пневмопідвіски з гасителями коливань.

Саме ця система забезпечує надзвичайну плавність ходу, а на суші апарат може розвивати швидкість до 60 км/год.

Корпус Атласу герметичний, а салон може бути обладнаний під будь-які забаганки замовника.

На воді всюдихід може маневрувати на швидкості 7 км/год завдяки системі двоповоротних коліс.

Хоча машина важить понад дві тонни, а корисний об’єм салону – 10,5 куб. м, керувати нею легко і впорається з цим навіть новачок.

– Це великий корисний об’єм, що робить машину універсальною, це велика швидкість і це можливість експлуатації всюдихода дуже довгий час – без перегріву, без технічних зупинок, а це досить суттєва перевага, – розповідає директор Олексій Пироженко.

Всюдихід успішно пройшов випробування і першу партію, яку виготовили за передзамовленням, миттю розкупили.

Покращений та більш комфортний прототип вже запустили у серійне виробництво. А черга на тест-драйв, кажуть розробники, розписана на місяць.

Українські розробники вражають не тільки дивовижною технікою, цьогоріч українські вчені розробили новий тест на поствакцинальний імунітет. Він може визначити ефективність будь-якої створеної вакцини від Covid-19.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.