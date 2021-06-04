Машини в дворах плавали: наслідки нічного дощу в Маріуполі

У Маріуполі через дощ затопило вулиці та будинки. Автівки в дворах плавали. Рятувальники викачували воду всю ніч.

Черпали її й місцеві жителі, бо негода дісталася гаражів, підвалів та квартир на перших поверхах.

У людей знищено меблі, килими, техніку, а також городину.

Проблематично було людям і дістатись на роботу. Рух був ускладнений на багатьох ділянках доріг.

Машини в дворах плавали: наслідки нічного дощу в Маріуполі / 3 фотографии

Негода в Запорізькій області

Протягом ночі 1 червня метеостанція Ботієве в Запорізькій області зафіксувала 60 мм опадів.

У Мелітополі опадів випало вдвічі менше, однак унаслідок негоди впали кілька дерев, близько десяти вулиць залишились без електроенергії, а в місцевому дитсадку протік дах.

Такими є наслідки циклону, який, як повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі, зосередився над Півднем України.

Детальніше про негоду в Запорізькій області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Патрульна поліція Донецької області

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