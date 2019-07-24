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Mercedes обновил GLC 43: характеристики и цена

Mercedes обновил свой кроссовер GLC 43. Немцы сразу представили и базовую, и купеобразную версии.

Рестайлинг вышел минимальным. От предшественника новинку отличают другие фары, новая решетка радиатора и овальные патрубки выхлопной системы. Внутри поменяли руль на спортивный и установили новую мультимедийную систему.

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Двигатели по-прежнему – трехлитровые V-6, но мощные – на 390 лошадей. До сотни кроссовер разгоняется менее чем за 5 секунд, максимальная скорость – 250 км/ч. Цены на новые GLC 43 назовут ближе к концу года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Mercedes объявил цены на купе AMG GT.

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