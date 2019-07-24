Mercedes оновив GLC 43: характеристики і ціна
Mercedes оновив свій кросовер GLC 43. Німці одразу представили і базову, і купеподібну версії.
Рестайлінг вийшов мінімальним. Від попередника новинку відрізняють інші фари, нова решітка радіатора та овальні патрубки вихлопної системи. Всередині змінили кермо на спортивне і встановили новітню мультимедійну систему.
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Двигуни як і раніше – трилітрові V-6, але потужніші – на 390 коней. До сотні кросовер розганяється менш ніж за 5 секунд, максимальна швидкість – 250 км/год. Ціни на нові GLC 43 назвуть ближче до кінця року.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Mercedes оголосив ціни на купе AMG GT.
2019-07-24
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