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Mercedes оновив GLC 43: характеристики і ціна

Mercedes оновив свій кросовер GLC 43. Німці одразу представили і базову, і купеподібну версії.

Рестайлінг вийшов мінімальним. Від попередника новинку відрізняють інші фари, нова решітка радіатора та овальні патрубки вихлопної системи. Всередині змінили кермо на спортивне і встановили новітню мультимедійну систему.

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Двигуни як і раніше – трилітрові V-6, але потужніші – на 390 коней. До сотні кросовер розганяється менш ніж за 5 секунд, максимальна швидкість – 250 км/год. Ціни на нові GLC 43 назвуть ближче до кінця року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Mercedes оголосив ціни на купе AMG GT.

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