Mercedes оновив GLC 43: характеристики і ціна

Mercedes оновив свій кросовер GLC 43. Німці одразу представили і базову, і купеподібну версії.

Рестайлінг вийшов мінімальним. Від попередника новинку відрізняють інші фари, нова решітка радіатора та овальні патрубки вихлопної системи. Всередині змінили кермо на спортивне і встановили новітню мультимедійну систему.

Читайте: Mercedes-Maybach Vision: електрокар з 750 кінськими силами

Двигуни як і раніше – трилітрові V-6, але потужніші – на 390 коней. До сотні кросовер розганяється менш ніж за 5 секунд, максимальна швидкість – 250 км/год. Ціни на нові GLC 43 назвуть ближче до кінця року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Mercedes оголосив ціни на купе AMG GT.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.