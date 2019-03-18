Мертвые души и испорченные бюллетени: топ-5 фальсификаций на выборах

Как можно сфальсифицировать президентские выборы и какие махинации применяют, чтобы честного выбора не было. Мы собрали 5 самых распространенных фальсификаций и расскажем, как работает машина фальсификации выборов.

За все годы независимости фальсификаторы как на местах, так и в целом по стране пытались изменить результаты волеизъявления в пользу своих кандидатов. Использовали различные технологии – мертвые души, порчи или массовый вброс бюллетеней, карусели, срыв выборов на отдельных участках с помощью титушок. Накануне выборов мы решили узнать, какие махинации следует ожидать на ближайших выборах и главное – как обезопасить справедливый выбор.

Одна из самых распространенных махинаций – при подсчете голосов на участке. Если несколько членов УИК сговариваются, они могут легко испортить бюллетени с кандидатами-конкурентами, надорвав их или поставив лишнюю отметку на документе.

Еще одна схема тоже проста и эффективна – один из членов участка или первый, кто голосует, выносит чистый бюллетень и передает его координатору. Тот передает уже правильно заполненный бюллетень следующему, тот фальшивый документ вбрасывает в урну, а чистый выносит и такая эстафета может серьезно повлиять на результат.

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Наиболее откровенная фальсификация – подмена бюллетеней, пока они едут с участка в окружком. При нынешнем технологическом развитии напечатать бюллетени и поставить новые пломбы вполне реально. Впрочем, для этого надо подкупить окружком. Поэтому наши специалисты советуют пристально следить за ОИК, куда после голосования и подсчета будут свозить бюллетени с мокрыми печатями.

А вот массовый вброс бюллетеней в этом году, специалисты считают маловероятным, разве что в отдаленных селах. В КИУ больше опасаются срыва или дискредитации результатов волеизъявления. Уже сейчас возникает вопрос – почему ЦИК зарегистрировала более сотни организаций-наблюдателей, которые никакого отношения к выборам не имеют.

Между тем и ЦИК, и правоохранители предупреждают: за фальсификации на выборах можно сесть за решетку на большой срок.

К слову, выборы в Украине 2019: нечестная игра кандидатов или ответственность избирателя.

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