Мертві душі та зіпсовані бюлетені: топ-5 фальсифікацій на виборах

Як можна сфальшувати президентські вибори і які махінації застосовують аби чесного вибору не було. Ми зібрали 5 найбільш розповсюджених фальсифікацій і розкажемо як працює машина фальшування виборів.

За всі роки незалежності фальсифікатори як на місцях так і в цілому по країні намагалися змінити результати волевиявлення на користь своїх кандидатів. Використовували різні технології – мертві души, псування чи масове вкидання бюлетенів, каруселі, зрив виборів на окремих дільницях за допомогою тітушок. Напередодні виборів ми вирішили дізнатися на які махінації слід очікувати на найближчих виборах і головне – як убезпечити справедливий вибір.

Одна з найпоширеніших махінацій – під час підрахунку голосів на дільниці. Якщо кілька членів ДВК змовляються, вони можуть легко попсувати бюлетені з кандидатами-конкурентами, надірвавши їх чи поставивши зайву позначку на документі.

Ще одна схема теж проста та ефективна – один із членів дільниці або перший, хто голосує, виносить чистий бюлетень і передає його координатору. Той передає вже правильно заповнений бюлетень наступному, той сфальшований документ вкидає в урну, а чистий виносить і така естафета може серйозно вплинути на результат.

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Найбільш відверта фальсифікація – підміна бюлетенів, поки вони їдуть з дільниці в окружком. За нинішнього технологічного розвитку надрукувати бюлетені і поставити нові пломби досить реально. Втім, для цього треба підкупити окружком. Тож наші фахівці радять пильніше стежити за ОВК, куди після голосування і підрахунку звозитимуть бюлетені з мокрими печатками.

А от масове вкидання бюлетенів цьогоріч, фахівці вважають малоймовірним, хіба що у віддалених селах. У КВУ більше побоюються зриву чи дискредитації результатів волевиявлення. Вже зараз виникає питання – чому ЦВК зареєструвала понад сотню організацій-спостерігачів, які жодного відношення до виборів не мають.

Тим часом і ЦВК, і правоохоронці попереджають: за фальсифікації під час виборів можна сісти за ґрати на чималий термін.

До слова, вибори в Україні 2019: нечесна гра кандидатів чи відповідальність виборця.

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