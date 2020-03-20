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Факты / Видео / Мир

Видеоконференции и дроны. Как мир приспосабливается к реалиям коронавируса

Пандемия коронавируса ломает повестку дня мира. Традиционные ежегодные события отменяют или переносят. Саммит лидеров стран G7 состоится в июне, как и рассчитывали. Но проведут его в форме видеоконференции. Организаторы Каннского фестиваля объявили, что в этом году кинофорума в мае не будет. Сейчас думают о новой дате, склоняются к тому, что фестиваль можно провести в конце июля.

Между тем в Ницце к противодействию распространению болезни привлекли новейшие технологии. Чтобы свести к минимуму человеческий фактор вместо традиционных машин с громкоговорителями  полиция запускает беспилотники с динамиками, которые напоминают горожанам о карантинные мероприятия. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит предполагает, что вынужденный перерыв из-за коронавируса в профессиональном футболе продлится до 2021 года.

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