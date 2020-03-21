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Методи боротьби з коронавірусом: досвід Китаю та Південної Кореї

Світовий досвід доводить, що карантинні заходи – це необхідність. Епідемію долали в Китаї і тепер там уже третій день поспіль не фіксують нових заражень. В країні все робилося жорстко, але водночас необачність італійців тепер убиває тисячі мешканців країни.

11-мільйоне місто Ухань, звідки почалася пандемія вірусу. Китайці вжили жорстких заходів. Карантин означав не просто припинення пересування містом, людям заборонили виходити з дому.

Аби контролювати пересування людей, у Китаї розробили спеціальний додаток. QR-код зеленого, жовтого або червоного кольорів. Кожному присвоюється колір, відповідно до ризику зараження.

Вільно переміщуватися можуть лише люди із зеленим і жовтим QR-кодом. Програма аналізує дані про переміщення і контакти власника смартфона. Жорсткі заходи дали результат. Сьогодні в Ухані вперше ніхто не інфікувався.

Натомість в Італії тривалий час ситуація була порівняно контрольованою. До 8 березня кількість смертей не перевищувала півсотні на день, після 8 березня – справжня катастрофа, більше ста загиблих на день, і нині кількість жертв коронавірусу в Італії зрівнялася з Китаєм. А все тому, що італійці зневажливо поставилися до карантину.

Вони не припинили відвідувати громадські місця, та навіть більше, поїхали з дітьми  до своїх батьків, і цим самим привезли вірус до уразливих літніх людей.

Факти ICTV раніше писали про те, як світ пристосовується до реалій коронавірусу.

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