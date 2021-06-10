Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Культура

Мог стать туристической жемчужиной края: на Черниговщине разрушается дворец Румянцева

На Черниговщине на глазах разрушается дворец Румянцева. Работники Мезинского национального природного парка просят о помощи, так как из здания осыпаются кирпичи, а из-под штукатурки выглядывают голые стены, которые ест грибок, крыша тоже протекает.

Дворец мог бы стать туристической жемчужиной края, но на его реконструкцию государство жалеет денег.

Петра Румянцева считали внебрачным сыном царя Петра I. С детства парень хулиганил и за многочисленные выходки молодого человека отправили подпоручиком на русско-шведскую войну.

Далее он сделал карьеру и как полководец применял новейшие методы.

Екатерина II подарила ему за победы титул фельдмаршала и сделала героя наместником второй малороссийской коллегии в Украине.

Именно к приезду императрицы Румянцев и он построил пышный дворец в Вишеньках.

Местная территориальная община уже много лет хочет реконструировать дворец, однако денег нет. К тому же дворец — это государственная собственность.

Читайте
Дырявая крыша и мокрые стены: на Харьковщине разрушается усадьба Сковороды

В 2015 году за средства Черниговского областного бюджета сделали паспортизацию объекта, а в прошлом году подали его в обновленный реестр памятников архитектуры государственного значения.

В министерстве культуры Фактам подтвердили, что внесут дворец Румянцева в госреестр недвижимых достопримечательностей Украины. За рубежом такие дворцы являются туристическими прелестями и местами культурных мероприятий, а в Украине на восстановление интересных свидетелей отечественной истории жалеют денег

Это не первый случай пренебрежения культурным наследием, в начале апреля в Киеве снесли историческое здание, которое принадлежало Ивану Уткину.

О том, почему уникальную памятку демонтировали, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Заставляли собственноручно уничтожать дома — история создания украинских искусственных морей
Заставляли собственноручно уничтожать дома — история создания украинских искусственных морей
Большая реставрация: МКИП объявило перечень проектов, которые реализуют в 2021
Большая реставрация: МКИП объявило перечень проектов, которые реализуют в 2021
Еще один претендент на уничтожение: в Киеве разрушается здание детской больницы
Еще один претендент на уничтожение: в Киеве разрушается здание детской больницы
Ткаченко требует расследовать, кто дал “разрешение” на разрушение дома Уткина в Киеве
Ткаченко требует расследовать, кто дал “разрешение” на разрушение дома Уткина в Киеве
В центре Киева снесли исторический особняк купца Уткина, которому 120 лет
В центре Киева снесли исторический особняк купца Уткина, которому 120 лет
Вместо блинов – вареники. Этнограф рассказала об украинских традициях на Масленицу
Вместо блинов – вареники. Этнограф рассказала об украинских традициях на Масленицу
Туристические магниты и борьба с пропагандой: Зеленский примет участие в форуме
Туристические магниты и борьба с пропагандой: Зеленский примет участие в форуме
Министр культуры анонсировал введение сертификатов на спрос: что можно будет купить
Министр культуры анонсировал введение сертификатов на спрос: что можно будет купить
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка