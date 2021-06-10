Мог стать туристической жемчужиной края: на Черниговщине разрушается дворец Румянцева

На Черниговщине на глазах разрушается дворец Румянцева. Работники Мезинского национального природного парка просят о помощи, так как из здания осыпаются кирпичи, а из-под штукатурки выглядывают голые стены, которые ест грибок, крыша тоже протекает.

Дворец мог бы стать туристической жемчужиной края, но на его реконструкцию государство жалеет денег.

Петра Румянцева считали внебрачным сыном царя Петра I. С детства парень хулиганил и за многочисленные выходки молодого человека отправили подпоручиком на русско-шведскую войну.

Далее он сделал карьеру и как полководец применял новейшие методы.

Екатерина II подарила ему за победы титул фельдмаршала и сделала героя наместником второй малороссийской коллегии в Украине.

Именно к приезду императрицы Румянцев и он построил пышный дворец в Вишеньках.

Местная территориальная община уже много лет хочет реконструировать дворец, однако денег нет. К тому же дворец — это государственная собственность.

В 2015 году за средства Черниговского областного бюджета сделали паспортизацию объекта, а в прошлом году подали его в обновленный реестр памятников архитектуры государственного значения.

В министерстве культуры Фактам подтвердили, что внесут дворец Румянцева в госреестр недвижимых достопримечательностей Украины. За рубежом такие дворцы являются туристическими прелестями и местами культурных мероприятий, а в Украине на восстановление интересных свидетелей отечественной истории жалеют денег

Это не первый случай пренебрежения культурным наследием, в начале апреля в Киеве снесли историческое здание, которое принадлежало Ивану Уткину.

О том, почему уникальную памятку демонтировали, читайте в материале Фактов ICTV.

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