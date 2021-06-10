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Міг стати туристичною перлиною краю: на Чернігівщині руйнується палац Рум’янцева

На Чернігівщині на очах руйнується палац Рум’янцева. Працівники Мезинського національного природного парку просять про допомогу, адже з будівлі осипаються цеглини, а з-під штукатурки визирають голі стіни, які їсть грибок, дах протікає. 

Палац міг би стати туристичною перлиною краю, але на його реконструкцію держава шкодує грошей.

Петра Рум’янцева вважали позашлюбним сином царя Петра I. Із дитинства хлопець бешкетував і за численні витівки юнака відправили підпоручиком на російсько-шведську війну. 

Далі Петро зробив кар’єру і як полководець застосовував новітні методи.

Катерина II подарувала йому за перемоги титул фельдмаршала і зробила героя намісником другої малоросійської колегії в Україну. 

Саме до приїзду імператриці Рум’янцев і він звів пишний палац у Вишеньках. 

Місцева територіальна громада вже багато років хоче реконструювати палац, однак грошей немає. До того ж палац – це державна власність.

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У 2015 році за кошти Чернігівського обласного бюджету зробили паспортизацію об’єкта, а торік подали його до оновленого реєстру пам’яток архітектури державного значення.

У міністерстві культури Фактам підтвердили, що внесуть палац Рум’янцева до держреєстру нерухомих памяток України. За кордоном такі палаци є туристичними принадами і місцями культурних заходів, а в Україні на відновлення цікавих свідків вітчизняної історії шкодують грошей

Це не перший випадок нехтування культурною спадщиною, на початку квітня у Києві знесли історичну будівлю, яка належала Івану Уткіну.

Про те, чому унікальну пам’ятку демонтували, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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