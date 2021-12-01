Міграційна криза: на українсько-білоруському кордоні проходять масштабні навчання

На Волині відбуваються масштабні навчання силовиків. Вони відпрацьовують стримування великої групи нелегалів та затримання тих, кому вдалося перейти кордон.

Спецоперацію під назвою Полісся проводять у п’яти прикордонних з Білоруссю областях.

У її рамках українські силовики відпрацьовують різні сценарії розвитку подій.

Один із них – стримування масового прориву мігрантів та затримання тих, кому вдалося перейти кордон.

За таким сценарієм наші силовики вчилися долати ймовірну міграційну кризу з огляду на досвід польських колег.

Нелегали налаштовані агресивно, і, незважаючи на заклики зупинитися, починають закидати прикордонників умовним камінням, щоб прорватися в Україну. На допомогу прибули силовики – поліція та Нацгвардія.

– Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути спрямовані до України. Це – чергове свідчення того, що ми правильно робимо, що провадимо відповідні підготовчі дії, – сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Згідно з іншим сценарієм, поки силовики намагаються стримати мігрантів, решта нелегалів розбивається на невеликі групи і прориває кордон в іншому місці.

Поліцейські беруть їх у коло, щоб затримати.

– Оточити їх за допомогою так званої європейської тактики дій та враховуючи ситуацію, що захищається кордон, витіснити їх, – заявив керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Нацгвардієць Іван Зорін тим часом повідомив, що тактику відпрацьовували без зброї. Але якщо нелегалам вдасться перетнути кордон, до них застосовуватимуть фізичну силу та спецзасоби.

Ще один сценарій полягає в тому, що в селі під кордоном спецназівцям СБУ доводиться затримувати диверсійно-розвідувальну групу, яка зайняла один із будинків.

– Не виключається, що у складі груп мігрантів можуть бути представники ДРГ для виконання завдань спецслужб іноземних держав. Моделювалися будь-які загрози, які можуть бути на ділянці кордону, – вважає помічник керівника УСБУ у Волинській області щодо координації антитерористичної діяльності Андрій Кузьменко.

Нагадаємо, що Україна має понад тисячу кілометрів спільного з Білоруссю кордону в 5 областях.

Прикордонники визначили ділянки потенційної загрози та взялися за їх зміцнення.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби України Володимира Никифоренка, якість охорони кордону на сьогоднішній день – достатня, але ще є над чим працювати.

Такі масштабні навчання, де відшліфовують злагодженість дій усіх підрозділів МВС, триватимуть ще кілька тижнів у всіх прикордонних областях.

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