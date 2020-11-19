Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Миллионы гривен на оборудование: как бизнес помогает бороться с Covid-19

Социально ответственный бизнес в очередной раз помогает государству бороться с пандемией — на этот раз обеспечивая функциональными кроватями и необходимым медицинским оборудованием.

Прежде всего больницы нуждаются в дополнительных местах с кислородом. Именно этим компания Интерпайп оснащает больницы Днепропетровщины. В партии помощи каждое стационарное и реанимационное койко-место также укомплектовано собственным кислородным концентратором и пульсоксиметром.

Читайте: Без кислорода. В Украине не хватает медицинского обеспечения для тяжелобольных Covid-19

В больницы уже привезли 70 таких койко-мест из 80 запланированных. Общая их стоимость — 3 млн 300 тыс. грн.

Для сравнения, если раньше в больнице от пневмонии лечились семь пациентов, то сейчас 200-280 в день.

Функциональные медицинские кровати для стационара и реанимации изготовило днепровское предприятие и отдало по фактической себестоимости.

Всего компания Интерпайп уже доставила оборудование в семь больниц Днепра и еще в 15 госпитальных баз Новомосковска и Никополя.

19 ноября коронавирус подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Наибольшее количество случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Черновцах от коронавируса умер заслуженный врач Украины Вдовичен
В Черновцах от коронавируса умер заслуженный врач Украины Вдовичен
Это марафон и нам нужна стратегия: что даст вакцина от Covid-19
Это марафон и нам нужна стратегия: что даст вакцина от Covid-19
Координация госпитализации: Минцифры готовит онлайн-решения для борьбы с Covid-19
Координация госпитализации: Минцифры готовит онлайн-решения для борьбы с Covid-19
Локдауны необязательны, достаточно всем носить маски — ВОЗ
Локдауны необязательны, достаточно всем носить маски — ВОЗ
За маску на подбородке начинают штрафовать: коронавирус 19 ноября
За маску на подбородке начинают штрафовать: коронавирус 19 ноября
Нужен локдаун: почему в Украине не могут контролировать ситуацию с Covid-19
Нужен локдаун: почему в Украине не могут контролировать ситуацию с Covid-19
У всей сборной Украины, летавшей в Швейцарию, не обнаружили коронавирус — УАФ
У всей сборной Украины, летавшей в Швейцарию, не обнаружили коронавирус — УАФ
Протесты против карантина в Германии: 365 арестов и трое полицейских в больнице
Протесты против карантина в Германии: 365 арестов и трое полицейских в больнице
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка