Миллионы гривен на оборудование: как бизнес помогает бороться с Covid-19

Социально ответственный бизнес в очередной раз помогает государству бороться с пандемией — на этот раз обеспечивая функциональными кроватями и необходимым медицинским оборудованием.

Прежде всего больницы нуждаются в дополнительных местах с кислородом. Именно этим компания Интерпайп оснащает больницы Днепропетровщины. В партии помощи каждое стационарное и реанимационное койко-место также укомплектовано собственным кислородным концентратором и пульсоксиметром.

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В больницы уже привезли 70 таких койко-мест из 80 запланированных. Общая их стоимость — 3 млн 300 тыс. грн.

Для сравнения, если раньше в больнице от пневмонии лечились семь пациентов, то сейчас 200-280 в день.

Функциональные медицинские кровати для стационара и реанимации изготовило днепровское предприятие и отдало по фактической себестоимости.

Всего компания Интерпайп уже доставила оборудование в семь больниц Днепра и еще в 15 госпитальных баз Новомосковска и Никополя.

19 ноября коронавирус подтвердили еще у 13 357 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 583 510. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Наибольшее количество случаев за сутки зарегистрировали в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

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