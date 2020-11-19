Мільйони гривень на обладнання: як бізнес допомагає боротися з Covid-19

Соціально відповідальний бізнес укотре допомагає державі боротися з пандемією – цього разу забезпечив функціональними ліжками та необхідним медичним обладнанням.

Насамперед лікарні потребують додаткових місць із киснем. Саме цим компанія Інтерпайп оснащує лікарні Дніпропетровщини. У партії допомоги кожне стаціонарне і реанімаційне ліжко-місце також укомплектоване власним кисневим концентратором і пульсоксиметром.

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До лікарень вже привезли 70 таких ліжко-місць із 80 запланованих. Загальна їхня вартість – 3 млн 300 тис. грн.

Для порівняння, якщо раніше у лікарні від пневмонії лікувалися семеро пацієнтів, то зараз 200-280 на день.

Функціональні медичні ліжка для стаціонару та реанімації виготовило дніпровське підприємство і віддало за фактичною собівартістю.

Загалом компанія Інтерпайп вже доставила обладнання до семи лікарень Дніпра та ще дог 15 госпітальних баз Новомосковська та Нікополя.

19 листопада коронавірус підтвердили ще у 13 357 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 583 510. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Найбільшу кількість випадків за добу зареєстрували у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

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