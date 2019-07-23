Миллионы евро в месяц. Как получить деньги на бизнес в Польше

Хорошая идея стартапа может вывести предпринимателя и на тропу европейских грантов, и на биржу ценных бумаг. Возможности для развития своего бизнеса используют наши польские соседи. Желательно еще свою идею и запатентовать, если она очень оригинальна.

Например, польский электрокар Triggo – нечто среднее между мотоциклом и авто. Идеальный для мегаполисов с пробками. Закрытая кабина, одновременно уникальные колеса. Они – волшебная палочка, ведь они – раздвижные. Поляки уже назвали это продуктом будущего.

Электрокар запатентован. Им можно протиснуться между машинами и припарковаться где угодно. Автомобиль вот-вот выйдет в серийное производство, первые заказчики польские, однако разработчики надеются, что такие авто будут ездить по всему миру.

Изначально проект Рафал Гудвай финансировал сам. Сейчас – это почти 30 акционеров. Большинство средств – из европейских фондов. Ведь это распространенная практика, когда Евросоюз дает средства на развитие бизнеса. Важно только умело ими воспользоваться. Всего же в развитие стартапов готовы вкладывать все участники польского бизнеса.

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Например, Биржа ценных бумаг тоже помогает малым предпринимателям. А вот крупнейший банк Польши создал платформу для поддержки стартапов, чтобы наконец усовершенствовать и свой бизнес. Чтобы использовать все возможности современных технологий для продвижения продукта в Польше даже создали специальную образовательную организацию по искусственному интеллекту.

А вот гранты на исследования можно получить в Фонде науки Польши. Он существует уже почти 30 лет и за это время профинансировал тысячи проектов и ученых и в гуманитарных, и в точных науках. Могут эти гранты претендовать и украинцы, однако для этого нужно переехать в Польшу.

Стипендию предоставляют и тем, кто еще в начале исследования и кто уже опытный ученый – главное иметь интересную идею. Можно претендовать от 400 евро в месяц и до нескольких миллионов евро, если команда имеет масштабный проект.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы получают деньги на стартапы в Польше.

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