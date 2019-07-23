Мільйони євро на місяць. Як отримати гроші на бізнес у Польщі

Хороша ідея стартапу може вивести підприємця і на стежку європейських грантів, і на біржу цінних паперів. Різні можливості для розвитку свого бізнесу використовують наші польські сусіди. Бажано ще свою ідею і запатентувати, якщо вона дуже оригінальна.

Наприклад, польський електрокар Triggo – щось середнє між мотоциклом і авто. Ідеальний для мегаполісів із заторами. Закрита кабіна, водночас унікальні колеса. Вони – чарівна паличка, адже вони – розсувні. Поляки вже назвали це продуктом майбутнього.

Електрокар запатентований. Ним можна протиснутися поміж машинами та припаркуватися будь-де. Автомобіль от-от вийде у серійне виробництво, перші замовники польські, однак розробники сподіваються, що такі авто їздитимуть по всьому світу.

Спочатку проект Рафал Гудвай фінансував сам. Зараз – це майже 30 акціонерів. Більшість коштів – з європейських фондів. Адже це поширена практика, коли Євросоюз дає кошти на розвиток бізнесу. Важливо тільки вміло ними скористатися. Загалом же у розвиток стартапів готові вкладати всі учасники польського бізнесу.

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Наприклад, Біржа цінних паперів теж допомагає малим підприємцям. А от найбільший банк Польщі створив платформу для підтримки стартапів, аби врешті вдосконалити і свій бізнес. Аби використати всі можливості сучасних технологій для просування продукту у Польщі навіть створили спеціальну освітню організацію зі штучного інтелекту.

А от гранти на дослідження можна отримати у Фонді науки Польщі. Він існує вже майже 30 років і за цей час профінансував тисячі проектів та вчених і в гуманітарних, і в точних науках. Можуть на ці гранти претендувати і українці, однак для цього слід переїхати до Польщі.

Стипендію надають і тим, хто ще на початку дослідження і хто вже досвідчений науковець – головне мати цікаву ідею. Можна претендувати від 400 євро в місяць і аж до кількох мільйонів євро, якщо команда має масштабний проект.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

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