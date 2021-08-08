Миллионы поняли суровую реальность: год после фейковых президентских выборов в Беларуси

Прошел год после фейковых президентских выборов в Беларуси, когда Александр Лукашенко фактически присвоил себе победу, а вместе с ней забрал у своего народа — право выбора, свободомыслия, свободу слова и надежду на демократическое будущее.

С тех пор Беларусь поглотили массовые протесты, жестокие расправы с активистами и произвол властей. Беларусь превратилась в концлагерь, из которого не так просто убежать. И даже за ее пределами — если ты противник диктатора — ты не можешь чувствовать себя в безопасности.

Александр Тарайковский стал первой жертвой диктаторского режима Лукашенко — уже на следующий день после так называемых выборов его в упор расстреляли омоновцы на Пушкинской площади в Минске.

За год в застенках белорусских изоляторов побывали почти 40 тыс. человек, против пяти возбудили уголовные дела, более 600 признали политзаключенными. За границу, в том числе и в Украину, выехали тысячи белорусов. Миллионы белорусов поняли суровую реальность.

Проделки Лукашенко все чаще выходят за пределы адекватности. В мае мир стал свидетелем дерзкого акта терроризма. В Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы арестовать соучредителя оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича. Через привычный способ — пытки, режим выбил из журналиста признание во всех грехах и даже восхваление собственной фигуры.

За свои действия Лукашенко дождался мощных санкций от ЕС. Они еще не нанесли экономике ощутимый удар. Эффект почувствуют где-то через полгода. Однако без денежных вливаний со стороны России режим обойтись уже не может.

Убийство Шишова

2 августа 26-летний белорусский активист Виталий Шишов вышел на пробежку, после чего перестал выходить на связь. Девушка сообщила об этом в полицию и вместе с друзьями пропавшего начала его поиски.

На следующее утро тело Шишова обнаружили в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

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