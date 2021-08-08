Мільйони зрозуміли сувору реальність: рік після фейкових президентських виборів у Білорусі

Минув рік після фейкових президентських виборів у Білорусі, коли Олександр Лукашенко фактично привласнив собі перемогу, а разом з нею забрав у свого народу – право вибору, вільнодумства, свободу слова і надію на демократичне майбутнє.

Відтоді Білорусь поглинули масові протести, жорстокі розправи з активістами та свавілля влади. Білорусь перетворилася на концтабір, з якого не так просто втекти. І навіть за її межами – якщо ти противник диктатора – ти не можеш почуватися в безпеці.

Олександр Тарайковський став першою жертвою диктаторського режиму Лукашенка – вже наступного дня після так званих виборів його впритул розстріляли омонівці на Пушкінській площі в Мінську.

За рік у застінках білоруських ізоляторів побували майже 40 тис. людей, проти п’яти порушили кримінальні справи, понад 600 визнали політв’язнями. За кордон, зокрема і до України, виїхали тисячі білорусів. Мільйони білорусів зрозуміли сувору реальність.

Витівки Лукашенка дедалі частіше виходять за межі адекватності. У травні світ став свідком зухвалого акту тероризму. У Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб арештувати співзасновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Через звичний спосіб – тортури, режим вибив із журналіста зізнання в усіх гріхах і навіть вихваляння власної постаті.

За свої дії Лукашенко таки дочекався потужних санкцій від ЄС. Вони ще не завдали економіці відчутного удару. Ефект відчують десь за півроку. Однак без грошових вливань з боку Росії режим обійтися вже не може.

Вбивство Шишова

2 серпня 26-річний білоруський активіст Віталій Шишов вийшов на пробіжку, після чого перестав виходити на зв’язок. Дівчина повідомила про це в поліцію і разом з друзями зниклого початку його пошуки.

На наступний ранок тіло Шишова виявили в одному з парків Києва неподалік від місця його проживання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.