Миллиардные потери: в Раде рассказали, что нужно для пресечения контрабанды сигарет

В среду, второго июня в Верховной Раде состоялось слушание по борьбе с контрабандой сигарет. Ситуация на этом рынке сложная, поскольку процветает черная торговля.

По данным правоохранительных органов, ежегодно государственный бюджет недополучает миллиарды гривен, а правоохранители при этом не спешат закрывать нелегальные схемы.

Только недавно сотрудники СБУ выявили партию в 100 тысяч пачек контрабандных сигарет, стоимостью более 8 млн грн.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, ежедневно на границе задерживают партии контрабандных сигарет.

По его словам, табачные изделия – основа бизнеса контрабандистов. Только за прошлый год на границе изъяли около 12 млн пачек. Больше всего нелегала обнаруживают в морских портах, где самые крупные объемы перевозок.

В ГПСУ уверены, что для перекрытия контрабандных каналов необходимо взаимодействие всех правоохранительных структур и введение уголовной ответственности за этот вид преступлений.

— Если кто-то из контрабандистов получит реальный срок – остальные задумаются, стоит ли им заниматься этим бизнесом. Сколько бы раз мы не ловили одного и того же человека – он получает штраф, который нарушителя не пугает, — заявил Демченко.

На сегодняшний день серый рынок табачных изделий составляет почти 13% от всего оборота. Больше половины – сигареты, предназначенные для продажи в магазинах дьюти фри.

В свою очередь глава профильного комитета Рады подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке – очень тревожная.

При этом депутаты уверены, что радикальные изменения в законодательстве не нужны – достаточно желания правоохранительных органов победить коррупцию и навести порядок в системе.

— У нас есть политическая воля для этого, что видно по повестке дня комитета. Мы ставим перед правоохранителями четкие задачи. Если их не выполнят – будут приниматься соответствующие кадровые решения, — заверил народный депутат Данил Гетманцев.

Он также отметил, что действовать нужно немедленно, поскольку ежегодные потери бюджета от нелегального оборота табачных изделий составляют примерно 12 миллиардов гривен.

Контрабанда военной техники

Ранее сегодня сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения.

Эту продукцию планировали поставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

Сделку организовали представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

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