Мільярдні втрати: в Раді розповіли, що потрібно для припинення контрабанди цигарок

У середу, другого червня у Верховній Раді відбулося слухання щодо боротьби з контрабандою цигарок. Ситуація на цьому ринку складна, оскільки процвітає чорна торгівля.

За даними правоохоронних органів, щорічно державний бюджет недоотримує мільярди гривень, а правоохоронці при цьому не поспішають закривати нелегальні схеми.

Лише нещодавно співробітники СБУ виявили партію в 100 тисяч пачок контрабандних сигарет, вартістю понад 8 млн грн.

Як розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, щодня на кордоні затримують партії контрабандних цигарок.

За його словами, тютюнові вироби – основа бізнесу контрабандистів – тільки за минулий рік на кордоні вилучили близько 12 млн пачок. Найбільше нелегалу виявляють в морських портах, де найбільші обсяги перевезень.

В ДПСУ впевнені, що для перекриття контрабандних каналів необхідна взаємодія всіх правоохоронних структур та введення кримінальної відповідальності за такий вид злочинів.

– Якщо хтось із контрабандистів отримає реальний термін – інші задумаються, чи варто їм займатися цим бізнесом. Скільки б разів ми не затримували одну й ту саму особу – вона отримує штраф, який порушника не лякає, – заявив Демченко.

На сьогоднішній день сірий ринок тютюнових виробів становить майже 13% від усього обороту. Більше половини – сигарети, призначені для продажу в магазинах дьюті фрі.

У свою чергу голова профільного комітету Ради підкреслив, що нинішня ситуація на ринку – дуже тривожна.

При цьому депутати впевнені, що радикальні зміни в законодавстві не потрібні – достатньо бажання правоохоронних органів перемогти корупцію та навести лад у системі.

– У нас є політична воля для цього, що можна побачити з порядку денного комітету. Ми ставимо перед правоохоронцями чіткі завдання. Якщо їх не виконають – прийматимуться відповідні кадрові рішення, – запевнив народний депутат Данило Гетманцев.

Він також зазначив, що діяти потрібно негайно, оскільки щорічні втрати бюджету від нелегального обігу тютюнових виробів складають приблизно 12 мільярдів гривень.

Контрабанда військової техніки

Раніше сьогодні співробітники СБУ заблокували спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення.

Цю продукцію планували поставити в країни, які перебувають під санкціями Ради безпеки ООН.

Операцію організували представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

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