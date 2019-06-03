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Місто щасливих дітей: як допомогти зібрати кошти на харчування для сиріт

Місто щасливих дітей – це величезний дім, де мешкають 30 підопічних. Це благодійний проект, від держави не отримує жодної копійки.

Стати таким добрим чарівником може кожен з нас. Зараз Місто щасливих дітей збирає гроші на харчування у листопаді та грудні. Щоб допомогти, треба всього лише зайти на сайт Українська біржі благодійності – ubb.org.ua, обрати проект Однакове дитинство і переказати гроші.

За кожну гривню тут будуть вдячні.

Діти потрапляють сюди з вулиць, з неблагополучних родин. Після знущань і тортур. Їх забирають від п’яних батьків, від голоду і зла.

Благодійний проект діє 11 років, вийшли у світ майже 350 вихованців – хтось продовжує навчання, хтось вже працює. Потрапивши сюди, багато діток відкривають для себе, що є іграшки, книжки, солодощі, смачна їжа, телевізори і комп’ютери.

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До слова, 29 травня відбувся випускний перших українських кадетів-школярів столичного кадетського корпусу.

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