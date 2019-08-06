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Mitsubishi Pajero Sport 2020: оновлені характеристики та ціна

Mitsubishi оновила один зі своїх найуспішніших позашляховиків – Pajero Sport третього покоління.

Дизайнери повністю перекроїли передню частину – тепер тут широкі хромовані вставки і завужені високі фари. Багажник тепер відкривається безконтактно.

У салоні нового Pajero Sport – нове кермо, голосові помічники та безліч електроніки. Не чіпали лише двигуни, як і раніше пропонують турбодизель на 2 і 4 літра та 180 коней і 3-літровий бензиновий на 210 сил.

У продажу Pajero Sport – з наступного року. Ціна від $37 тис.

ЧитайтеЕ-tron GT – Audi представила свою відповідь Tesla

До слова, німецький автобренд Audi представив оновлену модель свого універсала з підвищеною прохідністю – A4 Allroad.

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